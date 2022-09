Minister Jetten opent mbo-jaar: 'Wees trots op de cruciale rol die je de komende jaren vervult'

'Duizenden banen voor het oprapen'

Ook Rob Jetten, de minister voor Klimaat en Energie, doet een positieve duit in het mbo-zakje bij de opening. Als zoon van een leraar die tientallen jaren in het mbo werkte zegt hij blij bij de opening te mogen zijn: "De opgaven waar wij in Nederland voor staan gaan alleen lukken met goede vakmensen, die in de klimaatbranche aan het werk gaan."

"Er liggen echt duizenden banen voor het oprapen in de techniek en vergroening, met vaak ook goede salarissen", stipt Jetten aan. "Dus het is goed om te laten zien dat kiezen voor een baan in de energietransitie ook een heel slimme keuze is." Volgens de minister moeten studenten trots zijn op het in zijn ogen cruciale vakmanschap dat ze op het mbo leren en dat ze de komende jaren enorm belangrijk zijn om Nederland groener te krijgen.

'Wij tellen ook mee'

Studenten in het mbo merken zelf nog vaak genoeg dat er ietwat neerbuigend naar hen gekeken wordt. "Als het gaat over het hbo, dan is meteen dit", zegt student La Rose terwijl ze haar hand hoog in de lucht houdt. "En heb je het over mbo, dan is het dit." Ze schuift haar hand naar beneden. "Ik vind dat het mbo meer erkenning moet krijgen. Wij tellen ook mee. We doen zoveel voor de samenleving, het zou echt jammer zijn als dat op de achtergrond raakt."

Dat ze meetellen en messcherp zijn blijkt wel uit het vakmanschap dat student Jolanda van Dijk liet zien tijdens de verbouw van het schoolgebouw. "We kregen het ontwerp van de architect. Die klopte niet helemaal, dus toen heb ik alles opnieuw moeten maken", vertelt ze trots. Samen met andere studenten gaat ze vandaag in gesprek met minister Rob Jetten tijdens de opening van het leerjaar.

Wandelend uithangbord

Aan het eind van de feestelijke wandelt La Rose vol trots naar het podium waar Rob Jetten op staat. In haar hand de kostuumhoes waarin haar ontwerp zit. "Zal ik hem openmaken terwijl jij hem vasthoud?", vraagt minister Jetten. Een spannend moment, de onthulling. "Wauw", is het eerste wat Jetten over het duurzame jasje zegt.