Advies om niet te oogsten door eikenprocessierups raakt Drenthe mondjesmaat

"Drenthe heeft een grote eikendichtheid", zegt LTO Noord-bestuurder Jan Bloemerts. "Het centrum geeft advies om niet te oogsten rond twintig meter van een overhangende tak, dat kan wel veertig meter zijn."Volgens Bloemerts zal de schade in Drenthe relatief meevallen. "Het gaat dan om gewassen die je direct kunt consumeren en om diervoeding. Je moet dan vooral denken aan groenten die onbewerkt worden gebruikt. Maar Drenthe is niet zo'n groenteprovincie."Maar in deze maanden wordt er wel veel gras geoogst om in te kuilen als veevoer voor de winter. "Er is weinig expertise op dat gebied", zegt Bloemerts. "Misschien dat de effectiviteit van de brandhaar achteruit gaat in de kuil. Ik denk dat daar de aankomende tijd onderzoek naar gedaan moet worden."Volgens Bloemerts is er geen vergoedingsregeling voor het niet kunnen oogsten van gewassen. Hij denkt dat het boerenverstand de boventoon moet voeren. "Het is niet zo dat in iedere eik de eikenprocessierups zit. Je moet het op je boerenverstand afwegen of het veilig is om te oogsten. Goede signalering is belangrijk, er moet dan actie worden ondernomen."De plaagrups is niet nieuw, maar houdt de gemoederen in akkerbouwland wel bezig. "Je ziet nu een hele snelle opkomst van het dier. Het is wel het gesprek op straat."