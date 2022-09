Zorgmedewerkers ervaren laaggeletterdheid door VR-bril

Peter Doorn maakte in opdracht van Biblionet Groningen de video, met het doel dat de zorgprofessional laaggeletterdheid bespreekbaar maakt. "Je ziet vaak dat daar een drempel ontstaat. Die drempel staat voor stress, schaamte en ongemak. Wij geven trainingen met virtual reality om te kijken hoe we professionals daar verder mee kunnen helpen om het gesprek hierover eigen te maken."

Schaamte

Overal in de provincie wordt deze week aandacht besteed aan laaggeletterdheid. Ook in de gemeente Aa en Hunze, waar 19 procent van de inwoners moeite heeft met lezen of schrijven. "Het is natuurlijk echt een probleem als je laaggeletterd bent. Je schaamt je daar misschien voor", zegt wethouder Bas Luinge. "Ben ik dan minder dan de ander? Nee dat ben je absoluut niet. Iedereen heeft recht om mee te doen in de maatschappij en we doen er ons best voor dat iedereen ook mee kan doen."

Het is volgens Luinge alleen wel moeilijk om mensen die laaggeletterd zijn te vinden. "Daarom hebben we ook een actieplan gemaakt waar we mee aan de slag gaan. Zoals voorlichting geven aan bedrijven zodat zij laaggeletterdheid bij mensen kunnen herkennen. Maar mensen moeten het zelf ook willen. Je kan niet iemand dwingen om een cursus te volgen."

Taallessen

Zowel in de gemeente Aa en Hunze als in de rest van de provincie zijn er instanties waar laaggeletterden kunnen aankloppen. Denk daarbij aan welzijnsorganisaties of het taalhuis in bibliotheken, waar mensen taallessen kunnen volgen. "Ik heb zelf drie lessen bijgewoond", zegt Luinge. "Als je ziet hoe snel de taalontwikkeling bij de deelnemers gaat en hoe snel ze de taal onder de knie krijgen, dat is hartstikke mooi. De deelnemers zijn dolenthousiast."