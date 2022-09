Organisatie Roldermarkt is blij met natte aanloop

Feestelijk weer is het nog niet, maar in Rolde is de feestweek rondom de Roldermarkt van start gegaan. De buien van de afgelopen dagen zijn volgens de organisatie zeer welkom, want: "Wat nu valt, valt tijdens de Roldermarkt niet." En probeer daar maar eens een speld tussen te krijgen.

"De Roldermarkt is bijna cultureel erfgoed", lacht Jan Emmens. Hij kan het weten, want al meer dan vijftig edities was hij van de partij. De Roldenaar in hart en nieren beleeft dit jaar de markt voor het eerst als 'feestvoorzitter' van de Oranje tevens Vereniging Volksvermaken Rolde de festiviteiten. "Dat geeft een ander gevoel, maar we hebben gelukkig een goede club vrijwilligers. Ik denk dat we daar trots op mogen zijn."

'Fitte editie'

De 237ste Roldermarkt moet een 'fitte editie' worden. "Dan bedoelen we fysiek fit, maar als organisatie ook bestuurlijk fit", zegt Emmens. "Er is de afgelopen jaren binnen het bestuur veel gebeurd en daar staan we even bij stil."