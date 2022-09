Railfietsen op Holtingerveld van de baan, terreineigenaren geven geen toestemming

De enige optie die Hendriks nog ziet, is een route waarbij er niet over het terrein van Defensie wordt gefietst. Maar het rondje wordt daardoor zo kort dat hij het niet meer ziet zitten. "Een rondje waar we alleen langs de twee hangars achter De schaapskooi gaan, dan de velden door, langs de rand van de bossen weer afslaan en langs een nog nader in te richten gebied langs de startbaan weer terug. De attractieve waarde daarvan is 0,0."

"We zijn letterlijk ten einde raad. Fietsen om het fietsen is geen attractie. Dat is ook nooit de insteek geweest. Het gaat om gasten in de natuur te krijgen, op een manier die zo min mogelijk schade oplevert, en tegelijkertijd een stukje geschiedenis laten beleven en vertellen. Niet voor niets hebben we inmiddels een GPS-gestuurd programma ontwikkeld die via een tablet bevestigd op de railfietsen op die betreffende locaties info verteld, in beeld en tekst en soms film...."