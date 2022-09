Oudste inwoner van Drenthe, Maria Karmelk (106), overleden

Maria Karmelk uit Oosterhesselen is overleden. Karmelk was met haar 106 jaar de oudste inwoner in de provincie. Ze overleed op dinsdagochtend in woonzorgcentrum De Etgaarde.

Karmelk is geboren en getogen in Amsterdam, ze was de jongste van het gezin en had drie broers en één zus. Samen met een vriendin verhuisde ze naar Oosterhesselen en runden ze de plaatselijke VVV. Sinds een aantal jaren woonde ze in het verzorgingshuis in Oosterhesselen.