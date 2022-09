Uitslag Wat vind jij: Meesten willen niet meer betalen voor een rit als de buslijn dan behouden blijft

De komende tijd staan allerlei buslijnen in Drenthe op de nominatie om geschrapt te worden. Volgens de provincie kan het niet anders omdat het OV-bureau Groningen Drenthe te maken heeft met tekorten.

Het plan om buslijnen te schrappen roept in diverse delen van de provincie weerstand op. Zo zijn er bijvoorbeeld vanuit Emmen en Hoogeveen bezwaren gestuurd naar het OV-Bureau. In Emmen verdwijnen in principe de stadslijnen 1 en 2 die tussen het station en de wijken Angelslo en Emmerhout rijden. De gemeente Hoogeveen dreigt de lijnen Westerbork-Hoogeveen en Zuidwolde-Balkbrug te verliezen.