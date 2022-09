Anderhalf jaar cel geëist voor zware mishandeling in centrum Emmen

Voor poging tot zware mishandeling, verboden wapenbezit en bedreiging in het centrum van Emmen, is tegen een 21-jarige Emmenaar achttien maanden cel geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Volgens het Openbaar Ministerie zette de verdachte tijdens de ruzie een pistool op het hoofd van het slachtoffer.

De mishandeling was het gevolg van een discussie over een kapotte bril op een feestje. Het gevecht verplaatste zich naar het Raadhuisplein, waar één van de vechtersbazen een pistool trok. De 21-jarige verdachte pakte dat wapen af en zette dat op het hoofd van het slachtoffer, dat op de grond lag.

De Emmenaar haalde de trekker over. Er gebeurde niets, het wapen was leeg. "Dat had ik al gezien", zei de man tegen de rechter. Daarna sprong hij met zijn volle gewicht meerdere keren op de man op de grond. Het slachtoffer raakte buiten bewustzijn.