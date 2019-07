Provinciaal bestrijdingsplan eikenprocessierups

Nu is de bestrijding grotendeels in handen van gemeenten maar die kunnen het alsmaar toenemende aantal rupsen niet aan.Volgens VVD fractievoorzitter Willemien Meeuwissen neemt het aantal rupsen op grote schaal toe en werken de huidige bestrijdingsmanieren onvoldoende of helemaal niet meer. Meeuwissen vreest dat het aantal rupsen en daarmee de overlast nog veel groter gaat worden omdat Drenthe de meeste eiken van ons land heeft."Bovendien hebben we veel eikenlanen en eikenrijen langs wegen, waardoor de eikenprocessierupsen zich makkelijk kunnen verspreiden. Natuurlijke vijanden hebben ze niet of onvoldoende," aldus Meeuwissen.De brandhaartjes van de rupsen zorgen voor steeds meer overlast. Een toenemend aantal mensen heeft last van bulten, erge jeuk, branderige ogen en irritatie aan de luchtwegen."Verschillende maatregelen zoals rupsen wegzuigen, verbranden en bestrijden met andere insecten werken niet", aldus Meeuwissen. "Er zijn nu al gemeenten die de handdoek in de ring gooien met het bestrijden of het markeren van bomen waar de rupsen in zitten." Gemeenten geven dan maar prioriteit aan eikenbomen die bij schoolpleinen en speeltuinen staan.Boeren moeten geen gewassen oogsten binnen een straal van 20 meter van bomen met eikenprocessierupsen. Dit nieuwe advies geeft het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) aan boeren die op het punt staan te oogsten. Volgens directeur Bastiaan Meerburg kunnen brandharen tussen de gewassen komen op het moment dat er geoogst wordt. Het KAD had aan veehouders geadviseerd om de dieren niet onder de bomen te laten lopen. De afstand van 20 meter tot aan de eiken is een schatting.Het is een advies. Boeren moeten er volgens het KAD zelf verstandige besluiten nemen.Uit onderzoek van de het Kenniscentrum Eikenprocessierups van de universiteit van Wageningen blijkt dat op veel plaatsen in ons land het aantal rupsen verdrievoudigd is ten opzichte van vorig jaar. Ook komen de rupsen nu voor het eerst op grote schaal voor in bossen. Volgens onderzoeker Arnold van Vliet zijn er vorig jaar door de droogte en het warme weer meer eikenprocessierupsvlinders naar de bossen uitgevlogen zodat ze daar op koelere plekken eitjes kunnen leggen.