Henri Dahlem slaapt in tent nabij kantoor Jehova’s als protest tegen sociale uitsluiting

"Persoonlijk vind ik het wel een beetje eng, alleen slapen in een tentje in de buitenlucht. Maar het is voor een goede zaak." Henri Dahlem, voorzitter van de Stichting Against Shunning Watchtower, maakt zich op voor een ongebruikelijke overnachting. Deze zaterdag slaapt hij nabij de ingang van het Emmer hoofdkantoor van de Jehova's Getuigen.

Volgens Dahlem is het een laatste handreiking om met de geloofsgemeenschap in gesprek te komen over het in zijn ogen onmenselijke sociale uitsluiting van ieder de Jehova's verlaat, vrijwillig of niet.

Een groep van dertig uitgetredenen liet eind vorig jaar van zich horen in de landelijke media. Ze hadden moeite met het 'intolerante' en discriminerende' uitsluitingsbeleid van de geloofsgemeenschap. Wie de organisatie verlaat of eruit wordt gezet, wordt uitgesloten. Jehova's mogen vervolgens geen contact meer hebben met deze 'kwaaddoeners'.

Zij lopen dan het gevaar ook uitgesloten te worden. "We noemen het shunning, want in het Nederlands bestaat er geen vergelijkbaar woord voor. Want je komt uit op negeren of vermijden, maar eigenlijk staat het gelijk aan een sociale doodverklaring." Vanwege deze handelswijze overwoog de groep gerechtelijke stappen.

Politie

De groep is inmiddels overgegaan in een stichting, die volgens Dahlem tegenwoordig honderd leden telt. De voorzitter laat weten in het afgelopen jaar meerdere malen geprobeerd te hebben met de Jehova's in gesprek te komen. "We hebben tot drie keer toe een brief geschreven met het verzoek om om tafel te gaan. Eerst stuurden we een brief, maar daar werd niet op gereageerd."