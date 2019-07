Werkstraf voor 'wildwest'-achtervolging in Nieuw-Amsterdam

Die kennis had maanden bij de man uit Veenoord in huis gewoond en was hem nog geld schuldig. Toen de man - die samen met zijn vrouw en een kind in de auto zat - het slachtoffer tegenkwam, gingen ze hem achterna.Dat resulteerde in een achtervolging door Nieuw-Amsterdam, die door een getuige werd omgeschreven als ‘wildwest’. “Uw vrouw en u moeten de ogen uit de kop schamen, zo met een kind op de achterbank. Dat is geen goed voorbeeld”, sprak de rechter de man toe.Dat erkende de man onmiddellijk. “Het was een impuls. Ik wilde praten”, legde de man uit. Volgens het slachtoffer werd hij echter bedreigd met een mes en kreeg hij zinnen te horen als ‘jou moet ik net hebben’ en ‘je gaat eraan’.“Dat was heel dom van mij”, gaf de man in de rechtbank toe. “Ik ben honderd procent fout geweest en heb lelijke dingen gezegd. Maar ik had absoluut geen mes in de auto. Het was een soort afgeslepen stangetje dat ik naar hem wilde gooien.”De man uit Veenoord heeft een strafblad van zeventien pagina’s en eerder een ISD-straf (een straf en behandeling voor veelplegers) uitgezeten. De laatste jaren is de man verder niet met politie en justitie in aanraking geweest. “Ik heb eindelijk alles op orde. Fiets niet eens meer door het rode licht heen, want als ik vast kom te zitten, ben ik alles weer kwijt.”De rechter veroordeelde de man tot een werkstraf van vijftig uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand met een proeftijd van drie jaar. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 150 euro betalen.