Van Vlissingen naar Parijs op de fiets

Het is de tweede keer dat Fleur uit Rolde de driedaagse fietstocht van Vlissingen naar Parijs maakt. Niet alleen: ze heeft gezelschap van veertig mensen van Stichting Route Jack. De stichting is genoemd naar Jack, de vader van Fleur. Hij overleed in 2017 aan de gevolgen van depressie. "Met deze tocht willen we aandacht vragen voor depressie en tegelijkertijd mijn vader herdenken", vertelt Paas.De Stichting Route Jack in Assen wil dat er een schoolvoorstelling gemaakt wordt over de impact van depressies bij jongeren. Drents Jeugdtheater Garage TDI is benaderd voor de uitvoering van het concept en wil er graag mee aan de slag. Komende dagen gaat de groep zich in het zweet werken om het benodigde geld op te halen.Jack sprong vaak op de racefiets. In 2015, voor hij ziek werd, heeft hij alleen de weg van Vlissingen naar Parijs gefietst. Het idee om dezelfde route te fietsen komt van Paas haar moeder en collega's. “Vorig jaar lag bij de eerste editie van Route Jack de nadruk op het in herinnering te houden van Jack. Nu willen we meer naar buiten treden door met een sponsortocht geld in te zamelen om oorzaken en gevolgen van depressies beter bespreekbaar te maken.”Paas: "Dit jaar ga ik de tocht weer doen op de fiets van papa, er zullen zeker momenten komen dat we even een traantje moeten wegpinken. Maar het moment dat we in Parijs zijn, zal net als vorig jaar weer een fantastisch gevoel geven."Paas: "Wij willen graag dat het onderwerp depressie beter bespreekbaar wordt. ​Een voorstelling voor scholieren in het voortgezet onderwijs lijkt ons daarvoor een geschikte manier, het taboe moet weg en het moet meer bespreekbaar worden."