Drenthe doet mee aan protest tegen geweld tegen vrouwen

Udinga wil op deze manier aansluiten bij het project Orange the World, waarin aandacht wordt gevraagd voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen. "Een op de drie vrouwen krijgt in haar leven te maken met seksueel, fysiek of psychisch geweld. Om dat te bestrijden is het van belang dat overheden en organisaties op alle niveaus bewustwording creëren onder vrouwen én mannen en het taboe helpen doorbreken.""Veel mensen in Nederland hebben geen idee dat ook hier 45% van de vrouwen en meisjes met geweld te maken krijgt, of dat er wekelijks gemiddeld 24 keer aangifte wordt gedaan van verkrachting", legt Udinga uit. "Hoog tijd om te kijken wat we samen kunnen doen om dit geweld te bestrijden. Ook in Drenthe, want ook hier moet het onderwerp onder de aandacht worden gebracht."Volgens Udinga kan iedereen meedoen aan Orange the World, een wereldwijd initiatief van UN Women, de Soroptimistclub, de Zonta en Stop geweld tegen vrouwen. Het Statenlid wil daarom eind dit jaar een of meerdere gebouwen of kunstwerken in het oranje laten belichten. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma bood het Drents Museum in Assen aan. Dat is namelijk het oude provinciehuis."De provincie Overijssel en de Drentse gemeenten Meppel en Emmen deden vorig jaar al mee. Zo werden in Meppel bruggen in het oranje gezet. Het levert een mooi plaatje én positieve aandacht op voor dit goede streven", aldus Udinga.