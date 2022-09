Scholieren in De Wolden wonen het verst van middelbare school

Veel Drentse kinderen moeten veel verder naar de middelbare school fietsen dan gemiddeld in Nederland. Koploper zijn scholieren in de gemeente De Wolden, die gemiddeld 8,4 kilometer moeten fietsen naar de dichtstbijzijnde school.

Landelijk is de gemiddelde afstand tot een middelbare school 2,3 kilometer, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over vorig jaar. In de gemeente Meppel (1,6 kilometer) en Assen (1,7 kilometer) is de afstand kleiner dan het landelijk gemiddelde.