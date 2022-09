NAM gaat voorlopig geen olie winnen in Schoonebeek

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de NAM gevraagd voorlopig geen olie te winnen in Schoonebeek, de NAM heeft daarmee ingestemd. EZK wil zo duidelijkheid geven aan inwoners van Twente, die zich verzetten tegen de injectie van afvalwater in de Twentse bodem.

"Wij hebben ze gevraagd de komende maanden de oliewinning niet op te starten, daarmee zijn ze akkoord", laat een woordvoerder van staatssecretaris Vijlbrief weten.

Een NAM-woordvoerder bevestigt dat het verzoek is binnengekomen en dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij daar gehoor aan geeft. Hoe lang de oliewinning in Schoonebeek nog stilligt is onbekend. 'De komende maanden' wordt door de woordvoerders niet gespecificeerd.

Gas

Voor de winning van olie wordt aardgas gebruikt. "We hebben het besef dat er in Nederland zorgen zijn rond aardgas", doelt de NAM-woordvoerder op de schaarste en de hoge prijzen op dit moment. "Dat is ook een reden om in te gaan op het verzoek van de staatssecretaris."

Gisteren werd bekend dat na een vergunning voor de bouw van koolstoffilters op termijn de oliewinning weer opgestart kan worden. "Door in te gaan op het verzoek zeg je niet dat de productie in Schoonebeek later niet weer opstart", laat de NAM weten. "Maar we gaan nu niet op de zaken vooruitlopen."

Oliewinning ligt stil

De oliewinning in Schoonebeek ligt al maanden stil, nadat afvalwater van de winning te veel van de chemische stof tolueen bevatte. Daardoor was het afvoeren van het water en injecteren in de Twentse bodem niet mogelijk. Het verzet in Twente nam afgelopen periode toe. Stichting Stop Afvalwater Twente lijkt nu dus voorlopig zijn zin te krijgen: geen afvalwater in de bodem.