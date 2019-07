Fietsen in het rek, graag

"Eind vorig jaar kregen we al veel klachten van mensen die het station moeilijk konden bereiken", vertelt wethouder Erwin Slomp. "Er liggen hier bijvoorbeeld blindengeleidestroken en zelfs daar lagen fietsen op. Met de handhavers hebben we dat een tijdlang schoongeveegd en de fietsen terug in de rekken gezet, maar dat is niet vol te houden."Daarom komt er dus een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening. Dankzij de nieuwe regelgeving mag de gemeente fietsen sneller verwijderen en riskeer je een boete van 45 euro als je je fiets of scooter op de verkeerde plek wegzet.Rianda is een van de handhavers die te maken heeft met de overlast van de fietsen en scooters. Ze vindt dat het station voor iedereen toegankelijk moet blijven. "In de ochtend stonden er soms fietsen voor de incheckpoortjes en scooters voor de helling voor rolstoelgebruikers. Dat hoort niet zo. Daarbij zijn we een poos bezig om die fietsen en scooters te verplaatsen."