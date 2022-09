Midnightwalk Assen haalt ruim 15.000 euro op

Vuurspuwers, koren, bands, lasershows en als kers op de taart dansen op het podium van De Nieuwe Kolk. Het kon niet gek genoeg tijdens de veertiende editie van de Asser Midnightwalk. Gisteravond werd hij na twee jaar afwezigheid weer gelopen.

De Midnightwalk is een sponsorloop waarbij tegen een betaling een route van ongeveer acht kilometer wordt gelopen. Onderweg zijn er allerlei acts en podia, waar verschillende artiesten optreden. De lopers zijn ongeveer twee en en half uur bezig met de walk.

Ruim 1500 lopers

Voor het officiële startshot waren er 1350 inschrijvingen, vertelt voorzitter René Luinstra. "We koersen op de 1500 deelnemers. Dat zijn ingeschreven wandelaars. Maar er zijn ook nog mensen die via sponsors meedoen, die zitten daar niet bij." Uiteindelijk deden er 1534 wandelaars mee.

Dat leverde een bedrag op van 15.000 euro. Dat bedrag gaat naar het goede doel. Dat is dit jaar de stichting Nationaal Fonds Kinderhulp. Deze stichting komt op voor armoede onder kinderen. Zo kunnen zij een fiets krijgen of meegaan met een uitje. Daarnaast gaat er dit jaar nog een bedrag naar de hospice in Assen.

Dwars door DNK

Het startshot werd dit jaar gegeven op het Koopmansplein. Daarna volgde de route via de Triade, naar de Groningerstraat, door het wijkgebouw de Componist en ging via de watertoren naar de eindbestemming De Nieuwe Kolk in Assen. Daar kregen de lopers een lintje.

Tijdens de wandelroute kwamen de wandelaars verschillende acts tegen. Zo werd er gedanst, was er muziek, stond er een koor in sporthal De Timp en nog veel meer. Bij de finish in De Nieuwe Kolk werden voor een keer de rollen omgedraaid. De artiest stond in de zaal, de deelnemers mochten over het podium naar de hal.

Elk jaar goed doel

De Midnightwalk wordt jaarlijks georganiseerd door de Rotaryclub Assen-Noord. Het geld dat de wandelaars betalen voor deelname, gaat elk jaar weer naar een goed doel in Assen. Zo kregen Sportclub Bartje en de Voedselbank tijdens voorgaande edities al steun dankzij de avondwandeltocht.