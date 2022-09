Engels theehuis in Echten hangt vlag halfstok voor queen Elizabeth

De vlag hangt halfstok, er brandt een kaarsje bij de foto van koningin Elizabeth en de twee Engelse medewerkers hebben al een vrije dag genomen voor de begrafenis. Tea Time in Echten rouwt om het overlijden van de 96-jarige vorstin. Gisteravond kwam dan toch dat ene bericht: queen Elizabeth is overleden. Ze was zeventig jaar het staatshoofd van het Britse koninkrijk.

"Ik zit te huilen voor de tv", zegt de Hoogeveense Tracey Jackson afkomstig uit Engeland. Ze woont nu acht jaar in Nederland, spreekt Nederlands maar als het over 'the queen' gaat, schakelt ze over naar het Engels. "Ik kan mijn gevoelens in het Nederlands niet goed genoeg onder woorden brengen."

Balmoral Castle

Jackson was aan het werk bij Tea Time in Echten, toen een van de gasten op een telefoon liet zien dat er iets serieus aan de hand was in op Balmoral Castle in Schotland. "Het was in het Nederlands dus ik wist niet zeker of ik precies snapte wat er speelde. Ik ben meteen BBC gaan checken. Ik zei meteen: ze is al overleden. Normaal komt er niks naar buiten over de gezondheid van de queen."

In de uren daarna kwamen er steeds meer berichten naar buiten van familieleden van de koningin die zich bij het kasteel melden. Na werktijd zette Jakckson thuis meteen de televisie aan. "Kort daarna werd gemeld dat ze was overleden."

Vanzelfsprekendheid

Geloven dat het echt is gebeurd, doet ze nog niet helemaal. "Het is zo verdrietig. Ze is al die jaren zo toegewijd geweest, heeft alles aan de kant gezet om haar land te dienen. Twee dagen geleden zelfs nog de nieuwe premier aangesteld", geeft Jackson een voorbeeld van de toewijding tot op het laatste moment. "Als mensen het hadden over 'the queen' was het nooit de vraag over welke koningin het ging. Ik denk dat het niet alleen een verlies is voor Engeland, maar voor de hele wereld."

De dood van Elizabeth betekent het einde van een tijdperk. 'A phenomenal loss', noemt Jackson het. Zoon Charles is na haar overlijden de nieuwe koning. "Sommigen zeggen dat hij niet geschikt is, maar hij is zijn hele leven getraind voor dit moment. Maar het zijn grote schoenen om te vullen, eigenlijk zijn ze onvulbaar."

Niet werken

De tv van Jackson maakt de komende dagen overuren. Constant zal de BBC aan staan. Voorlopig meldt ze zich ook niet bij Tea Time. "Ik heb Bert (eigenaar) al eens eerder laten weten dat hij niet moet verwachten dat ik kom werken als de queen ooit komt te overlijden. Ik heb nu ook meteen een berichtje gestuurd dat de vlag halfstok moet."

Daar lijkt eigenaar Bert Boer gehoor aan te gaan geven. "Bepaalde personeelsleden zijn wel aangeslagen", zegt hij. "We hebben twee Britse werknemers en zijn op en top Engels. Dat proberen we al 26 jaar te zijn." Ook hij wijst op het feit dat de queen in een veranderende wereld een stabiele factor was voor veel Engelsen. "Ik heb meerdere staatshoofden meegemaakt: Juliana, Beatrix en nu Willem-Alexander", zegt Boer. "Maar voor de Engelsen is er altijd maar één queen geweest. Het is het einde van een tijdperk."