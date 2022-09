‘Stichting Emmer Walk of Fame moet in januari overeind staan’

Komt er een heuse walk of fame op de Emmer stadsvloer? Alles valt of staat met de steun waar initiator Willem Meijer op kan rekenen. Meijer, tevens voorzitter van winkeliersvereniging Het Oude Centrum, gaat de komende maanden op zoek naar personen die hiervoor zitting willen nemen in een stichting. "In januari wil ik dat voor elkaar hebben. Zo niet, dan gaat de stekker er uit."

Meijer loopt zelf al drie jaar rond met het plan. Vorig jaar augustus maakte hij dit openbaar, maar gaf toen wel te kennen dat de opknapbeurt van Het Oude Centrum (noordelijk deel van winkelcentrum Emmen) alle aandacht opslorpte. Die klus werd begin dit jaar afgerond en met de handen wat vrijer wil Meijer weer aan de bak met zijn plan.

Sterrenpromenade

Zijn idee komt neer op het plaatsen van plaquettes in mogelijke combinatie met standbeelden vanaf de Musifoon richting het Rensenpark. De sterrenpromenade slaat dan af via de Notaris Oostinglaan en eindigt op het Mondriaanplein.

Het idee is om talentvolle of bekende namen uit heel Noord-Nederland een plekje te geven. Op welk vlak zij van betekenis zijn (of zijn geweest) doet er niet toe. Of het nou muziek, sport of wetenschap is. "De gedachte die hier meespeelt, is dat we best wel wat trotser mogen zijn op de geleverde prestaties van noorderlingen. Het heeft weinig zin om mensen als Gerard Joling of Gordon hier neer te leggen. Daar hebben we niet zoveel aan."

Drietrapsraket

Het realiseren van een walk of fame vergt meer handen dan de zijne, dat wel. "Een stichting is noodzakelijk voor de nodige fondsenwerving. Bovendien hebben we baat bij een jury die bijvoorbeeld een jaarlijkse selectie maakt voor wat betreft de gegadigden." Het idee is dat inwoners van de drie provinciën daar weer op kunnen stemmen. Vanuit de ondernemers in Het Oude Centrum bestaat er in ieder geval enthousiasme voor de plannen, aldus Meijer. Anderen zijn welkom om zich via Facebook (Het Oude Centrum) aan te melden.

Als het plan doorgaat, dan levert het Emmen een mooie drietrapsraket op, denkt Meijer: "Je eert noordelijk talent, het trekt publiek en er ontstaat een mooie verbinding tussen de twee centrumhelften."

Lohues

Wie ziet Meijer eigenlijk zelf als een geschikte kandidaat voor de walk of fame? "Dan schiet mij Daniel Lohues als eerste naam te binnen. Een man die zowel binnen als buiten Nederland zijn sporen heeft verdiend."