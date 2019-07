Drenthe moet werk maken van dependance RUG

Dat idee van de PvdA krijgt unaniem steun van Provinciale Staten.Volgens voormalig PvdA-Statenlid Michel Berends is dit het moment om een RUG-dependance te realiseren. Bestuursvoorzitter Joure de Vries van de RUG kwam onlangs naar buiten met zijn idee om de RUG te ontwikkelen naar een Universiteit van het Noorden.De Vries gaf als voorbeeld de RUG-satellieten in Leeuwarden. In Drenthe ziet hij mogelijkheden in de HEMA-steden Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen. Volgens Berends is het bestuur van de RUG bereid daarin te investeren.Meer samenwerking of zelfs een dependance van de RUG past volgens de PvdA prima in de bestaande samenwerking die de universiteit al jaren heeft met ASTRON en LOFAR in Dwingeloo en in de plannen van Gedeputeerde Staten om de HEMA-steden te versterken en het onderwijsaanbod daar te verbreden.Provinciale Staten stemden unaniem voor het idee van de PvdA. Gedeputeerde Cees Bijl gaat snel een afspraak maken met bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de RUG.