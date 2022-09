Fleur Stebis (18) uit Assen toont haar Italiaanse werk

Ze is nog maar net 18 jaar en heeft net het eerste jaar van de gerenommeerde Florence Academy of Art afgerond. Voor even is Fleur Stebis terug in Assen om haar Italiaanse werk te tonen om te laten zien wat ze het afgelopen jaar heeft geleerd.

Een jaar geleden begon de toen nog 17-jarige kunstenares aan de opleiding in de Italiaanse stad Florence. En dat was best wel zwaar, geeft ze toe. En dat is best bijzonder, want maar weinig schilders van haar leeftijd krijgen die kans. "Kunstenaars vertelden dat ik naar deze academie moest gaan, want anders kon ik een professionele carrière in de kunst wel vergeten", lacht Stebis. "Dus ik dacht 'ik kan het altijd proberen'."

Hard werken

Het eerste jaar in Florence was hard werken, vertelt ze. "De docenten waren streng en ik maakte dagen van 08.00 uur tot 20.00 uur. En ze wilden het liefst dat ik ook in het weekend kwam. Dat was wel enorm zwaar, maar ik ben ontzettend dankbaar voor de ervaring en heb veel geleerd."

Die progressie is nu te zien op de bovenste verdieping van warenhuis Vanderveen in Assen, waar tien tekeningen aan de wand hangen. "Dat vind ik best wel bijzonder om te zien", kijkt de bescheiden Stebis toe.

16.000 euro per jaar

Het avontuur in de Italiaanse stad had heel wat voeten in de aarde. De kosten voor een opleidingsjaar aan de prestigieuze academie zijn 16.000 euro per jaar. Haar zus begon daarom een crowdfunding om toch de droom van Fleur waar te kunnen maken. Ook de provincie Drenthe en gemeente Assen droegen hun steentje bij.