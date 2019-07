Taakstraffen voor hennepteelt in Zuidlaren

De politierechter veroordeelde hen tot werkstraffen van tachtig uur.Het drietal was in de loods bezig met het verzorgen van ruim negenduizend hennepplanten. “Ik zie drie keurige en intelligente dames zonder strafverleden voor mij zitten. Hoe kom je hier dan in vredesnaam bij?”, begon de rechter de behandeling van de zaak. De antwoorden op die vraag verschilden, maar over één ding waren de vrouwen het eens: dit nooit weer.Na een tip over een hennepkwekerij in een loods aan het Bolwerk in Zuidlaren, ontdekte het Team Criminele Inlichtingen daar vorig jaar verschillende ruimtes. In één van de ruimtes werd een hennepkwekerij aangetroffen. In twee andere ruimtes vond de politie een drugslab en opgeslagen chemisch afval.In het speciale drugslab werd de chemische drug crystal meth gemaakt, vooral bekend van de Netflix-serie Breaking Bad. Twee mannen van 35 en 41 jaar werden hiervoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Een derde verdachte - een 64-jarige Emmenaar - werd uiteindelijk niet berecht, omdat hij in januari dit jaar zelfmoord pleegde in zijn cel.Van dat drugslab waren de vrouwen niet op de hoogte, verklaren ze alle drie. Ze kwamen als meubelmaaksters binnen, maar kregen al snel de zorg voor de hennepplanten en -stekken die ook in de loods te vinden waren.Dat verdiende namelijk meer, legde de 39-jarige vrouw uit Groningen uit. “Ik zit in de schuldsanering. Dit was mijn manier om leuke dingen te kunnen doen met mijn dochter.” Via de Groningse kwamen ook haar moeder (de 64-jarige vrouw uit Stedum) en een vriendin (een 45-jarige stadsgenoot) in de kwekerij aan het werk.Het gevoel dat bij alle drie overheerst is het schaamtegevoel. “Dat is groot. Mijn andere kinderen weten het ook niet”, vertelde één van de vrouwen. Het drietal heeft na de inval vier dagen in voorarrest doorgebracht. De zaak heeft de nodige impact op hun persoonlijke levens gehad, zo vertelden zij in de rechtbank. Raakte de ene vrouw haar uitkering kwijt, een andere haar baan.Ook had geen van de vrouwen een strafblad. Factoren waar zowel de officier van justitie, als de rechter rekening mee hielden.“Normaal staan hier lange, onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor”, gaf de officier de vrouwen mee. “Maar jullie zijn kleine vissen in deze drugsvijver.” De Asser politierechter veroordeelde de vrouwen daarom tot een werkstraf van tachtig uur, waarvan veertig uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.