Nieuw wandelpad Hijkerveld geopend: 'Loop door de geschiedenis'

Voor de beleving werd een picknickbank in de vorm van een kar geplaatst nabij het pad, en een informatiebord. Hellinga: "Dan kunnen mensen daar zitten, een stukje brood eten en de kinderen vertellen over rare sporen in het landschap. Daar ligt geschiedenis en daar loop je doorheen, en dat vinden wij mooi."

In de eeuwen sinds de ijzertijd is het gebied gebruikt voor beweiding door schapen. Het Drentse Landschap, beheerder van het gebied, heeft dit traditionele gebruik in ere hersteld met een gescheperde kudde. Schaapherder Freerk Heuker trekt dagelijks met zijn kudde het veld in. Ook Schotse Hooglanders dragen een steentje bij om een open en gevarieerd landschap te behouden.