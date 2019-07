Filip Ugrinic: Ik ben een box-to-box speler

FC Emmen bereikt akkoord met FC Luzern, Ugrinic naar Drenthe

"Het zal even wennen zijn voor me", aldus de geboren Zwitser met Servische ouders. "Voor het eerst van mijn leven ben ik weg van mijn familie en sta ik er helemaal alleen voor. Maar ik heb enorm veel zin in dit nieuwe avontuur."Ugrinic hoorde goede verhalen over de club en de stad van zijn zaakwaarnemer, oud FC Emmen-speler Milos Malenovic. "Hij vertelde me dat Emmen een rustige stad is, maar dat men in het stadion heel enthousiast is." Ook de gesprekken met Dick Lukkien bevielen hem goed en de proefperiode, vorige week, gaf hem de bevestiging. "Ik ben hier heel goed opgevangen en ik de manier van voetballen en trainen is me goed bevallen."De jeugdinternational van Zwitserland houdt er niet echt van om over zijn eigen kwaliteiten te praten, maar omschrijft zichzelf als een echte box-to-box speler. "Ik kan scoren, maar ik houd ook van verdedigen." Ronald Lubbers, bestuursvoorzitter van FC Emmen vult aan. "En hij kan ook nog eens goed voetballen. Dat hebben we vorige week al wel een beetje kunnen zien in de twee oefenduels."Ugrinic vloog zondagavond terug naar Zwitserland om te onderhandelen met Luzern over een nieuw contract. "Dat was voor ons ook de enige mogelijkheid om hem naar Drenthe te halen", legt Lubbers uit. "Hij had een aflopend contract bij Luzern en met die status zou hij niet verhuurd worden. Daarom moest eerst zijn contract verlengd moeten worden en dat is gisteren gebeurd." In het huurcontract is een optie tot koop opgenomen. "Dat betekent dat wij als eerste mogen zeggen wat we willen. Ja, dat is luxe al weet je nooit welk bedrag wordt gevraagd natuurlijk als we daartoe besluiten."