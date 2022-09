Storm aan fietsendiefstallen in Assen, verdachte aangehouden

Assen wordt geteisterd door fietsendieven. In de maanden juni, juli en augustus werden 189 fietsen gestolen, 82 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Een 29-jarige Assenaar is halverwege augustus op heterdaad betrapt en zit nog vast. Maar de politie vermoedt dat hij niet enige dader is.

"We zien deze zomer een stijging van het aantal fietsendiefstallen verspreid over de hele stad", zegt een woordvoerder van de politie. In haar systeem maakt de politie geen onderscheid tussen elektrische fietsen en traditionele fietsen. "Maar over het algemeen zijn e-bikes meer waard en daarom populairder bij criminelen."

Door de grote stijging van het aantal fietsendiefstallen heeft de politie deze zomer extra ingezet op onderzoek naar de diefstallen. "Daarbij kijken wij altijd of er een opsporingsindicatie is. Kunnen we onderzoek doen? Zijn er bijvoorbeeld concrete tips of camerabeelden?"

Aanhouding

Tijdens het onderzoek is een 29-jarige Assenaar op heterdaad aangehouden. "Hij wordt in verband gebracht met meerdere fietsendiefstallen, maar is niet verantwoordelijk voor ze allemaal. Daarom blijven we intensief onderzoek doen naar de diefstallen. Daarbij richten we ons op verbanden tussen diefstallen."

Of slachtoffers van de diefstallen hun fiets terugkrijgen, is afwachten. Dit is volgens de politie alleen mogelijk als de fiets te herleiden valt. Aangifte doen van fietsendiefstal is daarom belangrijk. Maar het kan ook zijn dat gestolen fietsen zijn verhandeld. Dan raken ze buiten beeld.

"Aan fietseneigenaren kunnen we alleen maar adviseren om hun fiets goed op slot te zetten, het liefst met meerdere sloten en in een schuur. Zet hem in ieder geval niet op onverlichte plekken, je fiets kan zo maar weg zijn."

112 bellen