Het regent! Pech voor de een, een zegen voor de ander

Mag je na weken mooi weer met je klas op introductiekamp, regent het! Dikke pech voor de leerlingen die bij Breeland Recreatie in Annen zouden kanoën en survivallen vandaag. Zij moesten noodgedwongen spelletjes spelen onder de overkappingen. Gelukkig bleek groep 8 van het Valkhof in Roden daar best goed in. Zij maakten er een feestje van tijdens de disco bingo.

"Wel jammer", zegt Danniek over de regen. Hoewel ze heel lekker gaat met haar bingokaart, Ze streept het ene na het andere vakje weg. Ook Marijn baalt dat ze de dingen die ze buiten zouden doen, nu niet gaan doen. Maar de discobingo is wel heel erg gezellig, geeft hij toe.

"Normaal zwichten we niet voor een buitje"

Ook de leerlingen van het Drenthe College in Assen hoopten op een zonnige dag. Buiten onder de overkappingen spelen ze alternatieve spelletjes, zoals mikado, boogschieten en jenga. "Ik vond het wel heel jammer, want ik moest een uur hierheen fietsen. Ik dacht: lekker kanoën, lekker op het water, en toen moesten we opeens spelletjes gaan doen", zegt Fleur. "Het weer is jammer, maar de alternatieven zijn er wel", zegt Chantal. "Dus dat is wel weer leuk."

De reden dat het kanoën niet doorging, heeft niet zozeer met de regen te maken, maar wel met de onweersvoorspellingen. "Normaal zwichten we niet voor een buitje", vertelt Dries Steenbergen. "Maar dit leek ons nu verstandiger. Het gaat immers ook om kennismaking en introductie. Dus daarom deze activiteiten nu."

De natuur is blij met de regen