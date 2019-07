Eigen regels om zonne-energie sportclubs toch mogelijk te maken

Tientallen initiatieven voor zonneakkers staan on hold doordat er geen ruimte is op het stroomnet. De komende jaren is er maar een klein beetje extra ruimte. Het steekt Stelpstra en Zwiers vooral dat Wiebes niet bereid is die ruimte te geven aan maatschappelijke initiatieven in plaats van grote commerciële partijen.Ondertussen kan of wil Wiebes maatschappelijke initiatieven zoals sportclubs en buurthuizen die willen verduurzamen niet voortrekken bij de beperkte capaciteit op het netwerk die er wel bij komt, zegt Stepstra. Omdat hij dat uit concurrentie-overwegingen niet mag doen. ‘Maar dan gaat alle nog vrijkomende ruimte naar commerciëlele energie-opwekkers van wie de plannen al zijn vergund maar die nu ook on hold staan vanwege de capaciteit’ zegt Zwiers.Stelpstra wil kijken of de provincie zelf regels kan stellen om de maatschappelijke initiatieven voor te laten gaan. Hij laat dat momenteel onderzoeken. ‘Denk dan aan mogelijkheden die wij in de ruimtelijke ordening wel of niet willen geven, in samenspraak met gemeenten. Of zonne-energie off-grid, waarbij je de opgewekte stroom zelf meteen opslaat of omzet in waterstof.’Het zal nog jaren duren voor het stroomnet in Drenthe en Groningen alle opgewekte zonnestroom kan verwerken. Dat schrijft minister Eric Wiebes van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Hij antwoordt daarmee op een motie van het Drense CDA-Kamerlid Agnes Mulder. Er ligt een enorme stapel aanvragen voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Het duurt waarschijnlijk tot 2028 voordat het stroomnet op sterkte is gebracht, schrijft Wiebes.