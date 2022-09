Herhaalprikken corona worden vanaf 19 september gezet

De uitnodigingen daarvoor vallen vanaf volgende week dinsdag, 13 september, in de brievenbus. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid vandaag aangekondigd. Mensen die in de zorg werken en mensen met een hoog risico om ernstig ziek te worden krijgen voorrang. In Drenthe wordt er geprikt op de vaccinatielocaties in Emmen, Meppel, Hoogeveen en Assen.