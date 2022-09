Asielzoekers mogen vanaf volgende week niet meer buitenslapen in Ter Apel

Het wordt voor asielzoekers verboden om buiten op het gras bij het aanmeldcentrum in Ter Apel te slapen. Waarschijnlijk gaat dit verbod dit weekend al in.

Het verbod gaat in zodra er een 'ticketsysteem' ingaat. Dat houdt in dat asielzoekers een nummer krijgen zodra ze bij het aanmeldcentrum komen, waarna ze naar de locatie in Zoutkamp in Groningen kunnen.