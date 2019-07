Vivianne Miedema plaatst zich met Oranje voor WK-finale

Miedema kopt Oranje naar halve finale WK

Zweden kreeg in de reguliere speeltijd een aantal goede kansen om de score te openen, in een wedstrijd met een lage amusementswaarde. Keepster Sari van Veenendaal ontpopte zich tot een ware sta-in-de-weg en voorkwam meerdere malen een achterstand voor Oranje.Miedema had in de punt van de aanval aanvankelijk moeite om ruimte voor zichzelf te creëren, maar was in de tweede helft toch dicht bij een treffer. Keepster Lindahl van Zweden wist een kopbal van de Hoogeveense ternauwernood op de lat te tikken. De rebound leverde niets op.Toen na negentig minuten de brilstand op het scorebord stond, leek het een strijd te worden wie de langste adem had. En na de rake uithaal van Groenen leek Oranje dat te worden, al zette Zweden in de slotfase nog alles op alles om de gelijkmaker te forceren.Invaller Shanice van der Sanden had Miedema in de blessuretijd van de tweede verlenging nog een kans kunnen bieden om aan alle onzekerheid een einde te maken, maar ging voor eigen succes en schoot naast. Desondanks wist Oranje de minieme voorsprong toch knap over de streep te trekken.Door de overwinning mag Miedema het aanstaande zondag om 17:00 uur met haar ploeggenoten in de WK-finale opnemen tegen de Verenigde Staten. Geen eenvoudige opgave, want de Amerikaanse dames wisten, net als Oranje, al hun zes duels op het huidige WK te winnen.