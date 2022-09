Houd rekening met hinder op A28 tussen Hoogeveen en Beilen

Vanaf 10 september tot 7 oktober worden er werkzaamheden op de A28 verricht in de richting vanaf Beilen naar Hoogeveen. Vanaf 7 oktober tot 14 november worden er werkzaamheden verricht vanaf Hoogeveen richting Beilen. Op de andere rijbaan worden er dan rijstroken ingericht: twee in de richting van Hoogeveen en twee in de richting van Beilen.