Wens Drents Museum in vervulling: nieuw werk van Thérèse Schwartze in collectie

Het Drents Museum in Assen heeft een werk van Thérèse Schwartze aan de collectie toegevoegd. Het museum beschouwt haar als 'een van de belangrijkste en meest succesvolle vrouwelijke kunstenaars rond 1900'.

Het Portret van Lizzy Ansingh, zoals het werk heet, is sinds vandaag te bekijken in de provinciehoofdstad. Op het schilderij is het nichtje van de schilderes ten voeten uit geschilderd als society-dame.

Wens

"Het was onze wens om Schwartze een sterkere positie in de collectie te geven", zegt hoofdconservator Annemiek Rens. "Het werk vormt een waardevolle aanvulling waarbij het eigenlijk gaat om twee toonaangevende kunstenaars: Schwartze én Ansingh." Want nichtje Ansingh ging ook schilderen en werd bekend als een van de 'Amsterdamse Joffers'.