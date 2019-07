MKB Retail Assen: Kom met beter parkeerbeleid

Daarom stuurt de belangenclub van winkeliers op de valreep nog een brief naar de raad. Die beslist vanavond definitief over het collegevoorstel om het parkeerbeleid zo te laten, en niets meer te veranderen aan tarieven of andere zaken. Dat vanaf begin dit jaar het betaald parkeren in de avonduren en op zondag weer geschrapt is, lijkt wel genoeg.MKB Retail vindt het bij lange na niet genoeg, stelt voorzitter Herre van Goor. "Door allerlei winkelsluitingen, sterk teruglopende bestedingen en leegstand in winkelstraten, is het moeilijk consumenten blijvend te boeien en de binden", aldus Van Goor.Gastvrij parkeren kan dat tij keren, stelt de retailclub. Dat betekent in de praktijk simpelweg gratis parkeren of lagere tarieven. Dat het college van B en W 'niets' wil doen, noemt Van Goor voor de retail 'een zeer teleurstellende uitkomst'. Binnenstadsvereniging Vaart in Assen had daar ook al forse kritiek op, maar ving afgelopen maand bot bij de raad. Vandaar dat MKB Retail het nu nog eens probeert.Volgens de club klopt het argument van het college niet, dat de hoogte van parkeertarieven niet van invloed is op bezoekersaantallen van een stad. "Dat argument bestrijden wij ten zeerste. Uit onderzoek is juist gebleken dat gratis parkeren, of lagere parkeertarieven, wel degelijk van invloed is op de bezoekersstroom. Ook horen we zeer regelmatig van onze klanten dat ze uitwijken naar plaatsen waar het parkeren gratis of goedkoper is. Deze gasten zijn we kwijt in Assen. Dat betreuren wij zeer."MKB Retail wil dat in elk geval parkeren tijdens de koopavond op vrijdag gratis wordt, net als op de overige avonden. "De koopavond verliest zijn kracht, bestedingen op de vrijdagavond lopen sterk terug. Gratis parkeren maakt het weer aantrekkelijker." Verder wil de retail voor bezoekers het tweede uur gratis parkeren, of zelfs de eerste twee uren. Financiering zou moeten gebeuren door publiek-private samenwerking.Een andere optie is gratis parkeren aan de rand van de stad, met een busverbinding naar het centrum. En kort parkeren zou goedkoper gemaakt kunnen worden en lang parkeren duurder. "Gezamenlijk staan wij voor de taak om van het centrum een aantrekkelijk, gastvrij, bewust en economisch gezonde binnenstad te maken, in samenhang met bewoners, diensten, horeca, cultuur, sport en retail. Een goed doordacht parkeerbeleid voor al deze functies hoort hier bij", besluit Herre van Goor.De raad van Assen beslist vanavond definitief over het parkeerbeleid.