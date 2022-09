Vervoersverbod bij Hoogeveen en Coevorden na vaststelling vogelgriep bij De Krim

In De Krim, net over de grens in Overijssel, is op een bedrijf voor vleeskuikens vogelgriep vastgesteld. Door die vogelgriep geldt er nu een vervoersverbod in een gebied tot aan Hoogeveen en Zuidwolde.

In dit gebied was al een vervoersverbod voor onder meer gehouden vogels en eieren van vogels. Deze was van kracht in de buurt van Coevorden, omdat er net over de grens in Duitsland vogelgriep was vastgesteld. Nu is dat vervoersverbod dus uitgebreid tot aan Hoogeveen en Zuidwolde. Onder meer Hollandscheveld en Elim vallen eronder.