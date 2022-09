Genoeg kinderen voor Oekraïense basisschool Hoogeveen

Hoogeveen heeft de gesprekken voor het oprichten van een Oekraïense basisschool weer opgestart. Die had er eigenlijk voor de zomer al moeten zijn, maar door te weinig aanmeldingen en een gebrek aan onderwijspersoneel ging dat niet door.

Na de zomer telt de gemeente zo'n veertig Oekraïense kinderen. Dat is voldoende om een school te beginnen liet wethouder onderwijs Mark Tuit weten tijdens de raadsvergadering. Hij maakte dat bekend naar aanleiding van een aantal vragen die Hetty Pullen stelde namens de ChristenUnie over de kwestie.

Volgende week woensdag staat er daarom een bijeenkomst gepland tussen de gemeente, de schoolbesturen en andere betrokken partijen. "We willen samen tot een oplossing komen die rust biedt aan de kinderen", aldus Tuit.

In april kwam het plan naar buiten om een school te openen in de voormalige vaccinatielocatie aan de Vos van Steenwijklaan. Dat lukte niet en daarom besloten de betrokken schoolbesturen van PricoH en Bijeen om de kinderen op hun eigen locaties op te vangen.

Inmiddels is de voormalige vaccinatielocatie een opvangplek geworden voor Oekraïense vluchtelingen. Maar de aspiraties om er een school te openen zijn niet verdwenen. Volgens Tuit blijft het de meest geschikte locatie, omdat er al veel aan inrichting is gedaan. Op dit moment zijn er ook geen alternatieve plekken in beeld.