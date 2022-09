Vluchtelingen slapen in de regen voor aanmeldcentrum Ter Apel

Even voor middernacht werd alsnog bekend dat er voor tweehonderd vluchtelingen onderdak was gevonden in de crisisopvang in Stadskanaal. Onduidelijk is of mensen daar ook daadwerkelijk naartoe zijn gebracht, omdat op dat moment nog geen vervoer was geregeld. De noodopvang had in ieder geval niet genoeg plek voor alle vluchtelingen voor de poort in Ter Apel.