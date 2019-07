Hurry-Up voor zesde keer Europa in

Doordat concurrerende clubs uit Nederland hebben afgezien van deelname aan de Challenge Cup, heeft Hurry-Up de kans gekregen zich in te schrijven voor het Europese toernooi. De club eindigde afgelopen seizoen achter Aalsmeer, Volendam, Bevo en LIONS als vijfde club van Nederland.Hurry-Up heeft besloten van de mogelijkheid gebruik te maken en opnieuw Europa in te gaan. De loting is op 16 juli in Wenen.De oranjehemden hebben goede ervaringen met de Challenge Cup. In 2017 bereikte Hurry-Up als eerste ploeg uit Nederland de halve finale van het derde bekertoernooi van het continent.Ook vorig seizoen was Hurry-Up actief in de Challenge Cup. In de derde ronde werd de BENE-Leagueploeg uitgeschakeld door Madeira Andebol. De Portugese club bereikte uiteindelijk de eindstrijd van het bekertoernooi, waarin het over twee duels moest buigen voor het Roemeense CSM Bucuresti.De afgelopen seizoenen verkaste Hurry-Up voor Europese partijen naar het onderkomen van buur E&O uit Emmen. De club onderzoekt of de aankomende duels in de Challenge Cup kunnen worden afgewerkt in Zwartemeer. Eerder werd de thuishal van Hurry-Up afgekeurd door de EHF.In de derde week van juli start Hurry-Up de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het derde tijdperk onder Joop Fiege zal aanbreken. Op 31 augustus opent Hurry-Up het BENE-Leagueseizoen in eigen huis tegen Sporting NeLo uit België.