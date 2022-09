Staking in openbaar vervoer, onduidelijk welke bussen rijden

Het openbaar vervoer in Drenthe ligt grotendeels plat. Een deel van de medewerkers van het busvervoer in Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel staakt en ook de treinen rijden niet vanwege een staking. Daardoor staan verschillende reizigers voor niets te wachten.

Buschauffeurs voeren al de hele week actie in het land voor een betere cao. Vandaag is voorlopig de laatste actiedag, waarbij in Noord-Nederland het werk wordt neergelegd door een deel van de chauffeurs.

Op het station in Assen is het rustig. Op de perrons staat niemand te wachten. Maar voor busreizigers is het onduidelijk welke bussen er vandaag rijden. Alleen vakbond FNV heeft een staking afgekondigd. Daardoor lijken er wel bussen naar Groningen en Heerenveen te vertrekken, maar op heel veel andere lijnen is het stil.