Etergo start halverwege 2020 met de productie van e-scooters in Emmen

Vandaag is de presentatie van de plannen midden in de fabriek van Technologies Added. Ooit de zetel van Philips Lighting, maar sinds het vertrek van het bedrijf een plek waar fabrikanten hun producten kunnen laten maken. Daarmee is het niet meer nodig om bijvoorbeeld naar China te vertrekken om ze daar te laten maken. Alles is geautomatiseerd. Etergo is er straks één van.Etergo is een vinding van twee Amsterdammers: Marijn Flipse en Bart Jacobsz Rosier. Ze zijn nogal fan van Elon Musk, de man achter de Tesla auto's. Ze ontwierpen een elektrische 'AppScooter'. Een scooter die gebruik maakt van wifi en 4G verbindingen en daarmee ook geschikt is om te werken met apps voor bijvoorbeeld navigatie en muziek.De scooters zijn niet goedkoop. Ze kosten zo'n 3400 euro. Maar dat zal veranderen als het een succes wordt. De twee eigenaren verwachten veel van de productie. Ze willen uiteindelijk zo'n 60.000 van deze tweewielers per jaar produceren. Ze hebben inmiddels via crowdfunding twintig miljoen euro binnengehaald.Dat Technologies Added de beste plek is voor de Appscooter heeft volgens de eigenaren van Etergo verschillende redenen. Ten eerste de ligging. Ze willen met hun technici alles van begin tot eind in de gaten houden. Daarnaast willen ze geen productieproblemen krijgen, zoals dat bij de Tesla auto's gebeurde.De fabriek in Emmen is voor het Amsterdamse bedrijf goed bereikbaar. Bovendien ligt Emmen op een plek waar ze de rest van Europa goed kunnen bereiken. Technologies Added heeft ruimte en techniek om de productielijnen op te bouwen en is flexibel.De bedoeling is dat de eerste scooters halverwege volgend jaar van de band rollen. Marijn Flipse en Bart Jacobsz Rosier van Etergo willen voorkomen dat het, net als bij het automerk Tesla, bij de start van de productie een chaos wordt. Eerst alles in orde en dan pas starten met het bouwen van de elektrische scooter.Naast Etergo en Technologies Added werken ook de provincie Drenthe en de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) samen aan dit project. "De komst van Etergo is een belangrijk impuls voor Zuidoost Drenthe", zo zeggen ze.