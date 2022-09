Naoberschap kan je leren: nieuwe opleiding moet buren met elkaar verbinden

Een nieuwe opleiding om mensen in buurten en wijken te verbinden. Bij NHL Stenden Hogeschool in Emmen is dit schooljaar de nieuwe opleiding Participatie en Buurtontwikkeling van start gegaan.

Een deeltijdstudie die nuttig is voor studenten die werken met mensen die hulp, advies of begeleiding nodig hebben. Dat kan heel breed zijn: van een politieagent tot iemand van vluchtelingenwerk.

Inwoners van buurten en wijken worden met elkaar verbonden door te kijken waar behoefte aan is. Dat is wat de docenten van NHL Stenden met de deeltijdstudie willen bereiken. Kijken wat nodig is en waar behoefte aan is vanuit een dorp of een wijk. "Vanuit de gemeenten wordt vaak gekeken hoe kunnen we iets aanpakken en van daaruit gaan mensen de wijk in", vertelt Janien Leeuwerke, docent Participatie en Buurtontwikkeling uit.

Dat moest anders, zagen bijvoorbeeld welzijnswerkers in de praktijk. "Waar om gevraagd werd is mensen die met de voeten in de klei staan. Die vanuit de praktijk kunnen kijken wat er speelt eigenlijk. Vanuit de wijk kunnen kijken wat er nodig is en hoe wij daarbij kunnen ondersteunen."

Initiatieven vanuit de buurt

In het buurthuis van Oranjedorp zitten de twee studenten van de opleiding te praten met hun docenten en met Wiebe Hilgen van Vereniging Plaatselijk Belang Oranjedorp. Hilgen heeft meegedacht over de opzet van de opleiding. Vanuit de praktijk weet hij waar behoefte aan is. In Oranjedorp worden er steeds meer bewonersinitiatieven opgezet, vertelt hij. "Wij denken dat dat een steeds grotere rol gaat spelen in de verschillende dorpen. We denken dat de mensen die deze opleiding volgen, heel veel voor ons kunnen gaan betekenen."

Als voorbeeld noemt hij de energiearmoede. "Je ziet dat er op de gemeentehuizen heel erg wordt nagedacht over hoe zij dat gaan oplossen. Dan zie je dat er allemaal maatregelen worden genomen zoals de 'bijzondere bijstand'. Ik denk dat het juist heel goed is om samen met de mensen die het aangaat te kijken waar die behoefte ligt. Dat kan nog wel heel anders zijn dat de bestuurders in al z'n goedheid bedenkt op het gemeentehuis. Iemand die deze opleiding doet, kan heel goed in de haarvaten van een dorp terechtkomen, kijken waar behoefte aan is en samen met de mensen tot een oplossing komen."

In Oranjedorp willen ze een zorg- en welzijnsproject starten. Het project staat nog in de kinderschoenen. Hilgen wil de komende maanden langs de deuren om te kijken waar precies behoefte aan is. "Op die manier proberen we in kaart te brengen welke voorzieningen er hier in dit dorp en in Nieuw-Dordrecht nodig zijn om het leven prettiger en aangenamer te maken. Dat proces zal ondersteund kunnen worden met mensen van deze opleiding. Uitgevoerd door mensen hier uit het dorp. Zij kennen de bewoners en zij weten wat er speelt. Op grond van die behoefte zetten we een project op die ook weer door de beroepskracht ondersteund kan worden."