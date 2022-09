Nieuw radioprogramma René Karst vandaag voor het eerst te beluisteren

De Hoogeveense zanger is dus zeker geen onbekende in de muziekwereld, maar radio had hij nog nooit gemaakt. Toch twijfelde hij geen moment toen hij werd gevraagd om een nieuw programma te presenteren. "Ik houd van uitdagingen. Ik vind dit heel erg leuk om te doen."

In Karstival wordt niet alleen Nederlandstalige muziek gedraaid, maar ook in het Engels, Duits of in een dialect. "In die twee uur neem ik mensen gewoon mee in mijn liefde voor muziek. En ik heb altijd wel de liefde gehad voor radio. Meer dan voor televisie. Die poespas met schmink vind ik niks", zegt hij lachend.