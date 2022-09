Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Zaterdag is het ook volle maan. Staatsbosbeheer houdt daarom bij Buitencentrum Boomkroonpad een vollemaanwandeling. Onder begeleiding van een gids van Staatsbosbeheer maak je dan een tocht door de bossen en over de heide van het Drouwenerveld. Je loopt door verschillende soorten bos en wordt af en toe via smalle paadjes dwars door het bos geleid. Verder loop je langs grafheuvels, oude keienwegen en over de stille heide. De wandeling start om 20.00 uur. Aanmelden is verplicht en kan via website van Staatsbosbeheer