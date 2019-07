Notoire boekendief steelt ineens cd's in Assen: taakstraf

De man steelt al vanaf 2015 meters boeken uit winkels in de drie Noordelijke provincies, maar ontvreemde in maart cd's. Hij stopte een grote hoeveelheid cd's in zijn tas maar kreeg halverwege zijn winkeltocht wroeging. Hij legde een deel van de cd's terug in de schappen, maar winkelpersoneel hield de man toen al in de gaten. Hij werd buiten het pand staande gehouden. Bij het legen van zijn tas kwamen er nog vier cd's tevoorschijn."Dat u een deel van de buit heeft teruggelegd, wil niet zeggen dat u de overgebleven vier niet heeft gestolen", zei de rechter tegen de man. Maar die vond zelf dat hij een goede daad had gedaan, omdat hij in de winkel tot besef kwam dat hij fout zat. "Dit moet ik niet doen, dacht ik nog".De Oosterwolder heeft een lijvig strafblad en draagt een enkelband. Hij zat nog in de proeftijd van twee andere veroordelingen. Er lagen voor hem namelijk nog 180 dagen celstraf uit eerder voorwaardelijk opgelegde straffen op de plank.Tegen de man was door de officier twee weken cel geëist. Ook zou de man volgens de aanklager van de 180 voorwaardelijk opgelegde dagen 60 dagen moeten zitten. Maar daar ging de rechter niet in mee.Bij een celstraf is de kans groot dat de man zijn huis verliest. De rechter besloot mede daarom de man een 'allerlaatste kans' te geven door hem een taakstraf op te leggen.De rechter besloot om de 180 dagen voorwaardelijke cel te schrappen. In ruil daarvoor krijgt de man een langere proeftijd van in totaal drie jaar. Hij moet zijn enkelband blijven dragen.