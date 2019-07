Vier jaar tbs voor jarenlang stalken Drents meisje

Voor het jarenlang stalken van een meisje uit Zuidlaren is Zwollenaar L.P. veroordeeld voor 4 jaar tbs met dwangverpleging. Volgens de rechter is de dader niet toerekeningsvatbaar en is de noodzaak groot om de samenleving te bescherming tegen deze man.

Vier jaar tbs? Staat daar een termijn voor dan?

In sommige gevallen. Er zijn verschillende categorieën voor deze maatregel. Het belangrijkste verschil is het gevaar dat de veroordeelde oplevert. In principe is een tbs-uitspraak een maatregel voor twee jaar. Die kan verlengd worden, als de rechter dat na die twee jaar nodig vindt. Daarbij baseert de rechter zich op rapportages van de behandelende specialisten.

De tbs-maatregel kan lang gelden, als het misdrijf gevaar opleverde voor het lichaam van het slachtoffer. Dan kan de tbs onbeperkt verlengd worden. Wanneer het misdrijf volgens de rechter geen lichamelijk gevaar opleverde, dan is de maximale duur van de straf vier jaar.