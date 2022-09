Marco Out: Iedere gemeente gaat tientallen asielzoekers opvangen

De gemeenten geven hiermee invulling aan een bestuurlijke afspraak van het kabinet met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Veiligheidsregio's om voldoende opvangplekken te realiseren om de opvang in Ter Apel te ontlasten. "Zo leveren wij een bijdrage aan een waardige opvang van vluchtelingen", zegt Marco Out, voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe. "Iedereen weet hoe hoog de nood is in Ter Apel. In Drenthe hebben we de koppen bij elkaar gestoken en is de uitkomst dat alle gemeenten daar een bijdrage aan gaan leveren."