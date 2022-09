Wat vind jij: Ik rouw ook om het overlijden van queen Elizabeth II

Buckingham Palace heeft een periode van rouw aangekondigd tot zeven dagen na de uitvaart van koningin Elizabeth. Wanneer de uitvaart is, wordt later bekendgemaakt.

De vlaggen op officiële gebouwen in Groot-Brittannië gingen donderdag halfstok. Dat blijft zo tot 08.00 uur lokale tijd op de dag na de rouwperiode. Bij Tea Time in Echten is de vlag ook half stok gegaan, als eerbetoon aan de Britse koningin.