Man die vloeistof spoot bij Ter Apel blijft langer vastzitten

De 22-jarige man die afgelopen maandag een vloeistof door een hek bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel spoot, blijft zeven dagen langer vastzitten.

Dat heeft de rechter-commissaris vandaag besloten. Op 14 september wordt bepaald of de man langer blijft voortduren.

Bij het azc in Ter Apel kregen maandag vijf mensen klachten nadat iemand met een onbekende vloeistof in het rond had gespoten. De vijf slachtoffers hoefden uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. Het ging om twee medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, twee beveiligers en een bewoner van het azc.