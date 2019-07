Bezem door Pand 17 in Assen: nieuwe hallen met spel en entertainment

De man die het allemaal gaat trekken is Stefan Anjema (40), ondernemer uit Assen. Zonder horeca-ervaring, maar wel eentje die houdt van organiseren en entertainen. "Ik denk dat het juist goed is dat ik niet uit de horeca kom, dat betekent dat ik met een andere bril naar de zaak kan kijken", zegt hij.Zes weken loopt hij er al rond, als nieuwe bedrijfsleider van Pand 17. Dat ging eerder dit jaar failliet maar maakte ook al snel een doorstart. Dat gebeurde onder leiding van de eigenaar van het pand, Berend Ziengs van vastgoedonderneming Aprisco.Ziengs zocht een nieuwe uitbater, vol frisse ideeën, en denkt die gevonden te hebben in Stefan Anjema. Die stapt vol enthousiasme in het avontuur. "Ik kom hier al zo'n 18 jaar om te tennissen, en ik heb de worsteling gezien van de vorige uitbater, waardoor het bedrijf is doodgebloed de laatste jaren. Ik zie zeker kansen. Het ligt tegen twee woonwijken aan, Marsdijk en Peelo, waar toch zo'n 20.000 mensen wonen. Een mooi achterland dus, waar je iets mee kunt. Dit hier moet straks hét uitgaanscentrum van Assen worden."De afgelopen tijd is gebruikt om plannen te maken voor een flinke metamorfose van het horeca- en sportbedrijf. Aprisco Vastgoed is voor het eerste plan de grootste investeerder. Voor Anjema geldt: 'nieuw bloed, nieuw elan.""Er is hier in tijden niks veranderd. Alles moet flink opgefrist, zoals alle horeca. En ook de bowlingbanen worden fors gepimpt, hoognodig, want die zijn echt af, net als de schoenen en de ballen." Ook komt er een hele reeks van nieuwe activiteiten, die volgens de ondernemer 'echt een belevenis moeten worden voor een brede doelgroep'. "Hier vind je straks spel en entertainment, die je hier in de regio of zelfs in Europa nergens vindt."De Bouncehal die volstond met trampolines is leeg gemaakt. Daar komt een Glow-in-the-Dark-midgetgolfbaan van 18 holes. "Midgetgolf 10.0", noemt Anjema het. "Je gaat door verschillende werelden, zoals de jungle, de onderwaterwereld, met allemaal licht en geluid. Het wordt een belevenis. Leuk voor groepen, families, of bedrijfsuitjes, en vrijgezelle party's."De doelgroep die Anjema vooral bij Pand 17 naar binnen wil halen is de jeugd tussen de 16 en 24 jaar. "Die hebben in Assen niks om handen. Ze drinken zich in het weekend bij iemand thuis in en gaan dan naar Groningen. Die willen we hier naartoe halen." Zo komt er een Arcade-gamehal met allerlei games, waarbij de jeugd het tegen elkaar kan opnemen. "Het is beslist geen gokhal, maar een hal vol met speelautomaten zoals flipperkasten, videogames, bewegingsgames en poolbiljarten."Hij hoopt straks ook raceliefhebbers te trekken met een speciaal Formule1-café. Daar is plek voor acht race-simulatoren en een kleine bioscoop, waar zo'n 40 man live de Formule1-race kunnen volgen. "Met Max Verstappen is Formule1 nu een geweldige hit, het is echt iets van deze tijd." Verder komt er een hal met 'een bijzondere vorm van lasergamen. "Nog nergens in Europa te doen, maar overgewaaid vanuit Canada", aldus Anjema.Ook het uiterlijk van het pand krijgt een restyling. En of de naam Pand 17 blijft bestaan valt nog te bezien. Deze maand moet alles rond komen met de ontwerpplannen en financiering. "Als het goed is, gaan we in augustus, september en oktober de hele boel verbouwen, zodat we in november, vlak voor het winterseizoen, alle nieuwe activiteiten klaar hebben."Dat alles is volgens Anjema nog fase A. "Er zit ook al een fase B in de pen, maar wat dat is, dat kunnen we nog niet zeggen. Eerst dit allemaal rond maken. Want het geld dat de exploitatie dan moet opleveren, is nodig voor fase B. Maar ik ga ervan uit dat we die stap over een jaar kunnen maken."Ondertussen blijft Pand 17 gewoon ook in gebruik als sportcentrum, voor tennis, squash, badminton en beachvolleybal. "Dat blijft vooralsnog allemaal overeind. We hebben bijna 200 actieve leden die bij ons sporten. Die houden we graag, maar dat er helemaal niets verandert op sportgebied kan ik niet beloven", besluit Anjema.