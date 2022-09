Kyle Dijkstra uit Rolde schittert als model tijdens de Elite Model Look in Praag

Het leven van Kyle Dijkstra (22) uit Rolde is in een paar maanden tijd behoorlijk op z'n kop gezet. Afgelopen voorjaar schreef hij zich zonder al te hoge verwachtingen in bij het internationale topmodellenbureau Elite uit Amsterdam, de grootste agency in Nederland. Afgelopen week mocht hij de catwalk op in Praag.

"Ik hoorde van vrienden en mijn vriendin dat ik wel een modellenlook heb", vertelt Kyle, thuis in Rolde. "Dus op een random avond heb ik eens gegoogeld op 'grootste modellenbureau in Nederland'. En dat was Elite. Dus ik dacht: weet je wat, ik stuur wel wat foto's op."

Mannelijke winnaar

En dat pakte behoorlijk goed uit. Kyle werd meteen uitgenodigd voor een paar castings van Elite. Van de paar honderd aanmeldingen, werd hij uiteindelijk uitgeroepen tot dé mannelijke winnaar.

Hij kreeg een contract en mocht meedoen met de prestigieuze competitie Elite Model Look in Praag. "Via Instagram werd het nieuws bekend gemaakt", vertelt hij. Nog net zo enthousiast als toen: "Ik zag mezelf opeens op die pagina, en toen dacht ik: wat!?"

Lopen op de catwalk

Op naar het glitter-en-glamourspektakel in Praag dus, met de hele familie. Elite-winnaars van over de hele wereld kwamen daar samen. Tijdens deze wedstrijd werd er ook nog een internationale winnaar gekozen. "Een heel toffe ervaring. Ik moest fotoshoots doen, en videoshoots. Maar waar de focus vooral op lag, was hoe je moet lopen op de catwalk."

Kyle doet het voor: "Er zijn een paar dingen waar we op moesten letten. Een rechte houding. Kijken op ooghoogte, naar voren. En niet teveel met je armen slingeren, maar gewoon een natuurlijke houding aannemen."

Op de foto's die gemaakt zijn is hij trots. "Je gaat van nul ervaring naar dit. Dat is wel heel mooi om te zien."

Foto's maken voor portfolio