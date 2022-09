Half miljoen euro om medicijnresten in rioolwater te verminderen

Het Noord-Nederlandse Netwerk Medicijnresten krijgt een half miljoen euro van de provincie Drenthe. Het samenwerkingsverband van partijen uit de water- en zorgsector kan met dit bedrag experimenteren met manieren om minder medicijnresten in het rioolwater terecht te laten komen.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra overhandigde de cheque op 7 september aan de directeur van Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), waar het Noord-Nederlandse Netwerk Medicijnresten een project van is. Het geld is nodig, omdat medicijnresten in het rioolwater een groter wordend probleem is. Als er te veel medicijnresten in het water zitten, heeft dit gevolgen voor mens, dier en milieu. Dat vertelt Erika Róth. Zij is projectmanager Medicijnresten uit Water.

Subsidie

Het samenwerkingsverband gaat een deel van het geld gebruiken om te experimenten met verschillende soorten van waterzuivering. Uiteindelijk moet er uit deze proeven een manier van waterzuivering komen, waarmee de meeste medicijnresten uit rioolwater gehaald kunnen worden.

Een ander deel van het geld gaat naar het aanpakken van de bron van het probleem. Bij het Noord-Nederlandse Netwerk Medicijnresten valt het op dat er veel medicijnen worden geslikt. "Het probleem zit ook deels in bewustwording. We merken op dat artsen heel snel medicijnen voorschrijven, maar dat deze soms niet eens echt nodig zijn. Mensen hebben vaak geen idee welke impact hun medicijngebruik heeft op het milieu. Wij willen toewerken naar een werkwijze van doktoren waarbij pas een medicijn wordt voorgeschreven als dit echt noodzakelijk is", vertelt Róth.

Milieu-impact

Bestanddelen van een medicijn dat je lichaam niet kan verteren, worden afgezet door het lichaam. De medicijnresten die het lichaam weer verlaten via urine, zijn heel lastig te scheiden van het drinkwater. "De medicijnresten die niet worden gezuiverd, komen in het drinkwater terecht. Dit water wordt vervolgens overal gebruikt. In de landbouw bijvoorbeeld, waar akkers worden besproeid met water waar nog medicijnresten in zitten", vertelt Róth.